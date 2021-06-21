بطولة العراق: نتائج وترتيب المرحلة 32

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
بغداد: في ما يأتي نتائج وترتيب المرحلة 32 ضمن بطولة العراق في كرة القدم
الأحد
الحدود - نفط ميسان 2 - 2
الطلبة - أربيل 1-1
نفط الوسط - الصناعات 3 - 2
الاثنين:
(16:45) امانة بغداد - القاسم
(16:45) الديوانية - الزوراء
(16:45) الكهرباء - النجف
(19:15) الشرطة - النفط
(21:30) الميناء - زاخو
الاربعاء:
(16:45) السماوة - نفط البصرة
(20:00) القوة الجوية - الكرخ
الترتيب(لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاطه):
1 .القوة الجوية 31 21 6 4 56 22 69
2.الشرطة 31 17 10 4 51 21 61
3.النجف 31 17 9 5 39 21 60
4.الزوراء 31 15 14 2 36 15 59
5.نفط الوسط 32 15 11 6 38 25 56
6.النفط 31 10 13 8 30 27 43
7.امانة بغداد 31 11 9 11 25 24 42
8.زاخو 31 9 14 8 28 30 41
9.الميناء 31 9 11 11 34 35 38
10.الكرخ 31 9 11 11 26 30 38
11.نفط ميسان 32 8 14 10 31 38 38
12.اربيل 32 8 12 12 35 36 36
13.نفط البصرة 31 8 12 11 29 37 36
14.الكهرباء 31 6 14 11 29 31 32
15.الديوانية 31 5 17 9 16 30 32
16.الصناعات 32 6 13 13 20 31 31
17.الطلبة 32 6 12 14 29 41 30
18.القاسم 31 5 13 13 29 42 28
19.الحدود 32 2 18 12 27 42 24
20.السماوة 31 5 9 17 16 46 24