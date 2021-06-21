بطولة العراق: نتائج وترتيب المرحلة 32

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بغداد: في ما يأتي نتائج وترتيب المرحلة 32 ضمن بطولة العراق في كرة القدم

الأحد

الحدود - نفط ميسان 2 - 2

الطلبة - أربيل 1-1

نفط الوسط - الصناعات 3 - 2

الاثنين:

(16:45) امانة بغداد - القاسم

(16:45) الديوانية - الزوراء

(16:45) الكهرباء - النجف

(19:15) الشرطة - النفط

(21:30) الميناء - زاخو

الاربعاء:

(16:45) السماوة - نفط البصرة

(20:00) القوة الجوية - الكرخ

الترتيب(لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاطه):

1 .القوة الجوية 31 21 6 4 56 22 69

2.الشرطة 31 17 10 4 51 21 61

3.النجف 31 17 9 5 39 21 60

4.الزوراء 31 15 14 2 36 15 59

5.نفط الوسط 32 15 11 6 38 25 56

6.النفط 31 10 13 8 30 27 43

7.امانة بغداد 31 11 9 11 25 24 42

8.زاخو 31 9 14 8 28 30 41

9.الميناء 31 9 11 11 34 35 38

10.الكرخ 31 9 11 11 26 30 38

11.نفط ميسان 32 8 14 10 31 38 38

12.اربيل 32 8 12 12 35 36 36

13.نفط البصرة 31 8 12 11 29 37 36

14.الكهرباء 31 6 14 11 29 31 32

15.الديوانية 31 5 17 9 16 30 32

16.الصناعات 32 6 13 13 20 31 31

17.الطلبة 32 6 12 14 29 41 30

18.القاسم 31 5 13 13 29 42 28

19.الحدود 32 2 18 12 27 42 24

20.السماوة 31 5 9 17 16 46 24