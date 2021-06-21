شكرا لقرائتكم خبر عن «ريال مدريد» يُخطط لضم ظهير «بوروسيا دورتموند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى ريال مدريد الإسبانى، للتعاقد مع البرتغالى رافاييل جيريرو، ظهير أيسر فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لريال مدريد، أبدى إعجابه بالظهير البرتغالى رافاييل جيريرو، ليطلب التعاقد معه فى الميركاتو الصيفى، مضيفة أن مدرب الفريق الملكى جيريرو بمثابة سلاح متعدد الحلول، نظرًا لقدرته على شغل أكثر من مركز، خاصة أنه يجيد اللعب كظهير وجناح أيسر.

وأوضحت أن ريال مدريد يرغب فى ضم الظهير البرتغالى، رغم امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين فى الجبهة اليسرى، أمثال الفرنسى فيرلان ميندى والبرازيلى مارسيلو، فضلًا عن تعاقده مؤخرًا مع النمساوى ديفيد ألابا، الذى يشغل المركز ذاته.

ويلعب الدولى البرتغالى بصفة منتظمة مع بوروسيا دورتموند، وذلك منذ انضمامه للنادى الألمانى عام 2016، قبل أن يجدد عقده فى وقت سابق حتى صيف 2023. وعلى مدار الموسم الماضى، أسهم صاحب الـ27 عامًا فى تسجيل دورتموند 17 هدفًا خلال 40 مباراة، وهو ما يجعله سلاحًا هجوميًا شرسًا لوصيف بطل الدورى الإسبانى.

وفى ذات السياق، ذكر موقع «ديفنسا سنترال» أن الأيام المقبلة قد تشهد عودة مفاجئة لخاميس رودريجيز، لاعب وسط إيفرتون، إلى ريال مدريد.

وأشار الموقع إلى أن رودريجيز يرتبط بعلاقة قوية مع أنشيلوتى، الذى عمل معه فى كل من النادى الملكى وبايرن ميونخ وإيفرتون، وستكون الصفقة مجانية، كما أن رودريجيز منفتح على خفض راتبه، عند العودة إلى ريال مدريد، ورغم سوء علاقة النجم الكولومبى بمدرب الميرينجى السابق، زين الدين زيدان، إلا أن رئيس النادى فلورنتينو بيريز لم يصنف خاميس أبدًا كلاعب سيئ.

يُذكر أن مدرب المنتخب الكولومبى، رينالدو رويدا، استبعد خاميس من قائمته لبطولة كوبا أمريكا الحالية، وهو ما دفع اللاعب لإطلاق تصريحات غاضبة ضد المدير الفنى، متهما إياه بعدم احترامه.

ومن ناحية أخرى حدد النادى الملكى البديل المنتظر للفرنسى رافائيل فاران، مدافع الفريق، إذا قرر الرحيل عن النادى هذا الصيف، حيث إن عقده ينتهى فى الصيف المقبل ولم يتم التوصل إلى أى اتفاق حول الاستمرار أو تجديد التعاقد.

ويرغب ريال مدريد فى التعاقد مع الفرنسى جول كوندى، مدافع نادى إشبيلية الإسبانى، فى فترة الانتقالات الصيفية من أجل دعم الفريق ليكون الأبرز على قائد اهتمامات الريال، مع وجود خيار ثان، وهو باو توريس، لاعب فياريال، وذلك ليعوضا الرحيل المحتمل لفاران.