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الزمالك يعقد جلسة مع فرجاني ساسي لحسم مصيره خلال أيام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك إن هناك جلسة خلال الاسبوع المقبل بين ادارة الابيض وفرجاني ساسي لاعب الفريق.

وأضاف جبريل في تصريحات تليفزيونية: «نسعى للحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة وجميع الألعاب الأخرى، كما أن هناك جلسة مع لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي خلال 3 أو 4 أيام كحد أقصى، وسيتم حسم مصير اللاعب على إثر تلك الجلسة».

تابع: «هناك 5 ملايين جنيهاً دخلت حساب النادي تبرع بهم رجل أعمال ورفض ذكر اسمه، وهذا الأمر هو من شجع مجلس الإدارة على أن يبدأ في تنفيذ الفكرة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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