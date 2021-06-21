شكرا لقرائتكم خبر عن المدير المالي للزمالك: «المبالغ التي تبرعت بها الجماهير للنادي مش كتيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك أن جماهير القلعة البيضاء هي من طالبت بدعم الفريق مادياً للمساهمة في الضائقة المالية التي يمر بها النادي.

وقال جبريل في تصريحات تليفزيونية: «تم إنشاء الحساب وتفعيله عصر يوم الأربعاء، وما أسعدني هو مشاركات الجماهير الكثيرة من مصر والسعودية والكويت وفرنسا وإيطاليا، رغم أن الأرقام ليست كبيرة ولكن أسعدتنا مشاركة الجماهير وإحساسهم بالمسئولية تجاه النادي».