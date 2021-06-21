فاروق جعفر: كارتيرون طلب 5 لاعبين.. و موقف "زيزو" لم يحسم بشكل نهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية في نادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طلب التعاقد مع خمسة لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار جعفر في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن كارتيرون طلب ضم ظهير أيمن يمتلك خبرات جيدة، مع مدافع ومهاجم وصانع ألعاب ولاعب وسط دفاعي.

وقال جعفر: "كارتيرون أبلغنا باحتياجاته في الموسم المقبل، وطلب التعاقد مع لاعب في قلب الدفاع، بالإضافة إلى ظهير أيمن يمتلك خبرات كبيرة".

وأكمل: "طلب أيضًا ضم لاعب خط وسط، بالإضافة إلى صانع ألعاب ومهاجم صريح، وأكد على ضرورة الاهتمام بجودة الثنائي الأخير تحديدًا".

وأضاف: "محمود الونش جدد للزمالك خلال جلستين فقط، وضحى بالكثير من الأموال من أجل النادي، بل أنه لم يساومنا ولم يتحدث عن قيمة عقده نهائيًا، أتمنى أن يكون قدوة لكل اللاعبين في الفترة المقبلة".

واختتم: "موقف أحمد سيد زيزو لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن، لكنه أبدى ترحيبًا كبيرًا بالتجديد في جلستنا السابقة معه، والده قال لنا أن اللاعب أصبح معروفًا بسبب تواجده في الزمالك وسيختتم مسيرته في الفريق، وسنعقد جلسة أخرى لحسم الأمر بشكل نهائي بعد لقاء المقاصة".