موعد مباراة الاردن وجنوب السودان فى تصفيات كأس العرب فيفا قطر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الاردن وجنوب السودان في تصفيات كأس العرب فيفا قطر 2021، حيث أن الفائز سيشارك في نهائيات البطولة بينما سيغادر الخاسر.

يحين لقاء منتخب الاردن وجنوب السودان الهام والمصيري يوم الاثنين الموافق 21 يونيو 2021 على ستاد خليفة الدولي بمدينة الدوحة القطرية.

وتنقل مباراة الاردن وجنوب السودان على قناة بي إن سبورت المفتوحة بصوت المعلق الرياضي السوري مضر اليوسف، كما تنقل على قناة الكأس القطرية 1 بصوت المعلق الرياضي البحريني خالد الحدي، وتنقل ايضا على قناة الأردن الرياضية بصوت المعلق الرياضي الاردني بسام المجالي.

جدير بالذكر أن الفائز من لقاء الاردن وجنوب السودان سيلعب ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبي المغرب والسعودية، إلى جانب الفائز من مباراة فلسطين وجزر القمر.

يذكر ان منتخب السودان أول المتأهلين من الدور التمهيدي إلى دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021، عقب الفوز على ليبيا بنتيجة 1-0 السبت الماضي، ولحق به منتخب عمان بعد فوزه 2-1 على الصومال يوم الاحد.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العرب 2021 في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أن مباريات كأس العرب 2021 سوف يتم إقامتها على 6 من الملاعب التي ستسضيف مباريات كأس العالم 2022 بقطر.

وستخوض منتخبات عربية لها باع طويل مع كرة القدم غمار التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب الذي سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لأول مرة في التاريخ، بخلاف عمان ولبنان والأردن، توجد كذلك منتخبات البحرين والكويت وليبيا والسودان وموريتانيا.

وكان الفيفا بالاشتراك مع الاتحاد العربي لكرة القدم والاتحاد القطري قد سحب قرعة دور مجموعات كأس العرب فيفا 2021 في العاصمة القطرية الدوحة يوم 27 أبريل الماضي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.