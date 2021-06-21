شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك السابق: لن أتبرع من أجل تجديد عقد لاعب.. والترجي فريق ضعيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجدي لاعب الزمالك السابق، إن بعض التبديلات تسببت في تقليل إيقاع لعب الأهلي مثل والتربواليا وديانج تطور بصورة واضحة مع موسيماني.

وأضاف أحمد مجدي، في تصريحات تليفزيونية: «الترجي ومولودية الجزائر من أضعف فرق الموسم الحالي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والأهلي لايجيد اللعب دفاعيا، ولذلك فهو يظهر بشكل مميز عندما يلعب بطريقة هجومية».

وتابع: «موسيماني ذاكر فريق الترجي جيدا واستطاع قفل المساحات أمام لاعبي الترجي والتقليل من خطورة أبرز مفاتيحه، مثل حمدو الهوني».

وواصل: «قائمة الزمالك أفضل من الأهلي، ولكن كارتيرون ومن قبله باتشيكو لم يستغلا إمكانيات هؤلاء اللاعبين، بعكس مايقوم به موسيماني، الذي يلعب بحسب قدرات لاعبيه».

وشدد: «موسيماني يتفوق على كارتيرون في قراءة المباريات، لكلٍ منهما أخطاءه ولكن بشكل عام أرى أن موسيماني بالأرقام هو الأفضل».

وأردف: «كارتيرون يجب أن يتأكد من عدم فوز الزمالك في المباريات طالما يعتمد على الكرات الطويلة، والزمالك غير مجهز للعب في المساحات الضيقة ولم يظهرجيدا أمام أسوان إلا بعدما فتح الفريق مساحات».

وأكد : «لم أتبرع حتى الآن للزمالك، ولن أتبرع في حالة أن هذه الأموال ستكون لفريق كرة القدم، الحالة الوحيدة التي اتبرع فيها عندما يكون هناك مشروعا، وفي رأيي لا يصح أن اتبرع من أجل لاعب يجدد، مسئولو الزمالك قالوا أن التبرعات ستكون من نصيب فريق الكرة».