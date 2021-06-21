شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن أبو جبل وحفني وجمعة وأحداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين المستبعدين من مباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر المقرر لها الثلاثاء المقبل، راحة اليوم الإثنين من التدريبات.

كما قرر كارتيرون أن يؤدي اللاعبون المستبعدون من المباراة مرانهم يوم الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشرة صباحا بملعب النادي.

ويخوض 13 لاعبا من الفريق مران الثلاثاء المقبل، وهم: محمد أبوجبل، عبدالله جمعة، أيمن حفني، حميد أحداد، أسامة فيصل، سيف جعفر، حسام عبدالمجيد، محمد حسام بيسو، أحمد عيد، يوسف أسامة، حمدي علاء، أحمد زكي، وسيد نيمار.