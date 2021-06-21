شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينعى كابتن الإسماعيلي عبدالرحمن أنوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة عبدالرحمن أنوس نجم الكرة المصرية والإسماعيلى، والذي وافته المنية أمس.

ويتقدم الوزير بخالص المواساة والعزاء لأسرة الفقيد في مصابهم الأليم، داعياً المولى- عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الكابتن عبدالرحمن أنوس هو أحد أبطال الجيل الذهبى للنادى الإسماعيلى الذي حقق الفوز بأول كأس إفريقيا للأندية موسم 69- 70، كما أنه شارك رحلة المجهود الحربى مع زملائه لدعم جهود الجيش المصرى خلال حرب الاستنزاف.

وقد تولى فقيد الدراويش جميع المناصب الإدارية والفنية داخل النادى الاسماعيلى حيث عمل عضوا بمجلس إدارة النادى ورئيسا للجنة الفنية ومديرا فنيا ومديرا للكرة ورئيسا لقطاع الناشئين ومديرا تنفيذيا للنادى.

وعقب اعتزاله الكرة تخرج من كلية التربية الرياضية بالهرم عام 1974 وعمل بمجال التدريب إلى أن تولى تدريب النادى الاسماعيلى ثم المقاولون العرب والفيصلى السعودى ودبى الإماراتى والقناة.

وحصل على العديد من الإنجازات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية وبطولة كأس أفريقيا وكأس الصداقة بتونس كلاعبنا وكأس مصر مع المقاولون العرب كمديرا فنيا والدورة العام مع الإسماعيلى كمديرا للكرة.

كما تولى الفقيد رئاسة منطقة الإسماعيلية لكرة القدم.