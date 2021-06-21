شكرا لقرائتكم خبر عن نجم سلة الاتحاد السكندري: الفوز سيضعنا تحت ضغط كبير.. وهزيمة الزمالك مجرد كبوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسماعيل أحمد، نجم فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة، إن فريقه حقق فوزا ثمينا على الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد في دوري السوبر للمحترفين.

وأضاف إسماعيل أحمد، في تصريحات تليفزيونية: «الفوز في لقاء اليوم سيضعنا تحت ضغط كبير، قبل المواجهة الثانية، والزمالك يمتلك جهاز فني مميز قادر على قلب النتائج.

وشدد: «الزمالك كان في أسوأ أحواله في لقاء اليوم، ولا اعتقد أن تلك الحالة التي ظهر عليه لاعبوه ستستمر طويلا، كانت مجرد كبوة مؤقتة وإذا خضنا المباريات المقبلة بثقة زائدة سنواجه المتاعب».

واختتم: «اتكلمنا مع اللاعبين بعد المباراة بضرورة غلق الصفحة والتركيز في اللقاء التالي».