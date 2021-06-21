شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق استعدادا لمباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب السويس الجديد.

ويتجمع اللاعبون المختارون للقائمة البيضاء في النادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا على أن يكون التحرك إلى السويس في تمام الحادية عشرة والنصف.

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبدالعزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.