شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مصطفى محمد: اللاعب لن يشارك مع منتخب مصر في دورة طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد يحيي وكيل مصطفى محمد، نجم الزمالك، المُعار لصفوف جالاتا سراي التركي، أن اللاعب لن يشارك مع منتخب مصر الأولمبي في دورة طوكيو.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية: «المعلومة التي امتكلها حتى الاّن أن مصطفى محمد لن يشارك في دورة طوكيو بعد رفض ناديه جالاتا سراي اطلاق سراحه».

وأشار إلى أن مصطفى محمد لن يدخل في صراع مع النادي التركي من أجل اللعب في صفوف منتخب مصر الأولمبي بدورة طوكيو.

وأكمل:«مصطفى محمد سيكون لاعباً في يوم ما بالدوري الانجليزي ولكن لا أعلم متى سيأتي هذا اليوم».