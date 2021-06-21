شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعلن انتهاء أزمة إمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمر عبدالله، المشرف العام على الكرة بغزل المحلة، إن أزمة إمام عاشور لاعب نادي الزمالك انتهت تماما.

وأضاف عمر عبدالله، في تصريحات تليفزونية، إنه تم اليوم التوصل لتسوية للتصالح بين غزل المحلة وإمام عاشور لاعب الزمالك، وذلك بعد أن حصلنا على حكم غيابي ضد إمام عاشور للحصول على 500 ألف جنيه ضمن صفقة انتقاله من المحلة إلى الزمالك.

كما أكد عمر عبدالله أن نتائج فريقه ستتحسن خلال الفترة المقبلة، مشددا إن إدارة ناديه لم تتلقى أية عروض لضم أي من لاعبيها.