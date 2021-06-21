شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يتحدث عن التجديد لأشرف بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، عن مسألة التجديد للمغربي أشرف بن شرقي، جناح فريق الكرة الأول بالنادي.

ووجه الاعلامي أحمد شوبير سؤالاً للبيب حول أخر تطورات التجديد لأشرف بن شرقي، ورد رئيس لجنة الزمالك:«نهتم بتجديد عقود جميع اللاعبين وليس لاعباً واحداً فقط».

وأكمل:«بالنسبة لنا جميع اللاعبين في مقام واحد وجميعهم أبنائنا ونسعى لاسعاد جماهير الزمالك بالحفاظ على جميع العناصر».

وأتم تصريحاته:«ليس لدي شك في ترحيب جميع اللاعبين بتجديد عقودها والاستمرار في الزمالك وهذا ما نسعى إليه».