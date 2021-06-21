وكيله: مصطفى محمد لن يدخل في صراع مع جالاتا سراي للمشاركة في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد شريف:

كد أحمد يحيى وكيل مصطفى محمد مهاجم نادي جالاتا سراي التركي، أنه المعلومة التي يمتلكها حاليًا هي عدم مشاركة موكله مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وأشار يحيى في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن مصطفى محمد لن يدخل في صراع مع إدارة جالاتا سراي من أجل السماح له بالمشاركة في الأولمبياد.

وقال يحيى: "إن شاء الله مصطفى محمد سيكون لاعبًا في الدوري الإنجليزي، لكن لا أعرف متى سيحدث".

وأكمل: "من الطبيعي أن يتعاقد جالاتا سراي مع مصطفى محمد للاستثمار به، بالتأكيد إذا وصله عرضًا جيدًا فإن الفريق التركي سيقوم ببيعه".

وأضاف: "بالتأكيد مصطفى محمد يريد اللعب في الأولمبياد، لكن المؤكد أنه ليس صاحب القرار، إذا وافق ناديه سيلعب مع منتخب مصر، لكنه لن يدخل في صراع مع ناديه من أجل المشاركة".

واختتم: "آخر معلومة لدي أن مصطفى محمد لن يشارك مع مصر في الأولمبياد، لكن مجلس إدارة جالاتا سراي تم تغييره، وسننتظر لمعرفة موقف المسؤولين الجدد".