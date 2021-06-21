وكيله: الونش لم يقارن الزمالك بأي نادِ أخر رغم الفارق المادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أحمد يحيى وكيل محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، أن موكله امتلك عرضين للاحتراف خارج مصر في الأيام الماضية، لكنه فضل البقاء مع القلعة البيضاء.

وأشار يحيى في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الفروق المادية بين العروض المقدمة للونش مقارنة بعرض الزمالك، لم تثني اللاعب عن التجديد للأبيض.

وقال وكيل اللاعب: "إدارة الزمالك تحدثت معنا للتجديد للونش منذ أيام قليلة ماضية، الأمر لم يستغرق سوى عدة أيام وجلسة واحدة فقط".

وأكمل: "كان لدينا عرضين للونش من خارج مصر، أحدهما من نادِ سعودي، لكن رئيس لجنة إدارة الزمالك طلب عقد جلسة مع اللاعب للتجديد، والأخير أبدى موافقة فورية".

واختتم: "الفروق كانت كبيرة بين العروض الأجنبية المقدمة للونش، ورغم ذلك اللاعب لم يضع أي شروط للتجديد ولم يكن له أي مطالب، ولم يضع الزمالك في مقارنة مع أي نادِ آخر".