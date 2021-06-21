نشرة الأحد.. تمديد عقد الونش مع الزمالك.. وتعادل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 20 يونيو 2021.

رئيس الزمالك ينفي الاستبعاد الإفريقي بسبب قضايا الفيفا

22 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة.. وعودة عواد

الزمالك يعلن انتهاء أزمة إمام عاشور مع غزل المحلة

الاتحاد يحقق فوزاً كبيراً على الزمالك في سلسلة نهائي دوري سوبر السلة

الطريق لنهائي الكونفدرالية.. بيراميدز يتعادل ويصعب مهمة العودة أمام الرجاء

الزمالك يعلن تمديد عقد محمود الونش حتى 2025

إيطاليا في صدارة المجموعة.. وسويسرا يضرب تركيا وينتظر "الثوالث"

كاف يعلن أولى خطواته الرسمية بشأن "دوري السوبر الأفريقي"

خاص.. الأهلي يوضح كواليس خطاب كاف بشأن حضور الجماهير مباراة الترجي

اليويفا قد يجري تحقيقات في ادعاءات تعرض لاعبي فرنسا لإساءات عنصرية بالمجر

وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة

تقارير إيطالية: إريكسن لن يتمكن من لعب كرة القدم هذا العام