حسين لبيب يتحدث عن موقفه من انتخابات الزمالك ويرفض كشف الصفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك بأنه لم يحسم موقفه بعد بشأن الترشح في الانتخابات المقبلة للنادي، قائلًا أنه غير مصرح له بالحديث عن مفاوضات النادي لضم اللاعبين الجدد.

وقال حسين لبيب في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية، ردًا على سؤال حول إمكانية خوض الانتخابات المقبلة: "أنا لاعب كرة يد وألعب مباراة تلو الأخرى، وكل ما أفكر فيه حاليًا هو نجاح مهمتنا الحالية، وتنظيم انتخابات ناجحة وبعد ذلك أفكر في الترشح من عدمه".

وانتقل للحديث عن ملف كرة القدم، قائلًا :"المسئول حاليًا عن ملف كرة القدم هو فاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة في هذا الملف، ومعنا كعضو في مجلس الإدارة حسين السيد، وأرى أنه بعد مرور 25 يومًا العلاقة جيدة للغاية بين كافة الأطراف في هذا الأمر".

وتابع: "أسمع عن أسماء عديدة تتعلق بالانتقال للزمالك لكن مُصر على ألا أتحدث عن أي شيء لم يتم، ولا اتحرج أن أقول انني غير مُصرح لي بالحديث عن هذا الأمر".

أما عن علاقة ناديه بالأهلي، فقال: "تعلمنا في الرياضة وهذا ما نحاول أن نعلمه للناس كلها، وهو أن المنافسة في الملعب فقط، وخارج الملعب لا يوجد منافسة، وكل شخص مطالب بتقديم أفضل ما لديه من أجل ناديه، وأنا متخيل أن كل الأفاضل في الأهلي والزمالك لا بد أن يتبعوا هذا النظام وستكون المنافسة قوية جدا وشريفة جدًا".