رئيس الزمالك ينفي الاستبعاد الإفريقي بسبب قضايا الفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضح حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك أنهم لم يصلهم أي خطاب يفيد باستبعاد النادي من المشاركة إفريقيًا الموسم المقبل بسبب مستحقات اللاعبين السابقين، قائلًا أنهم في الوقت الحالي على خط اتصال مع جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لتسوية الأمور المالية.

وقال لبيب في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أشعر أن الناس تتحدث عن نادي الزمالك فقط، كما لو كان مصر بالكامل لا يوجد بها سوى الزمالك، ولا أعرف لما التركيز على مشاكل الزمالك فقط، أنا أطلب فقط من الناس تحري الدقة في المعلومات التي تنشر، والأخبار السلبية عن عدم المشاركة قاريًا الموسم المقبل لم تصلنا بشكل رسمي ونسمع عنها فقط".

وتابع: "فتحنا باب للتفاوض مع باتشيكو، ومازال أمامنا وقت من أجل الوصول لاتفاق حول كافة الأرقام المطلوبة، وأتمنى أن نصل إلى اتفاق مع كافة اللاعبين والمدربين السابقين بشيء يرضينا ويرضيهم".

وأضاف: "لا يوجد أي مشكلة بخصوص أرض الزمالك، سوى عدم اتمام النادي للنسبة المطلوبة للبناء على الأرض، لا يوجد في فرع 6 أكتوبر إلا سور، والسبب في ذلك رحيل المجلس المنتخب، ثم قدوم اللجنة السابقة، ثم أتينا وطلبنا من وزارة الاسكان منحنا مهلة من أجل تنفيذ المطلوب، وتم تفهم الوضع تمامًا، والحقيقة أن الأرض لم تسحب بعد ولا يوجد قرار رسمي إلى الآن يحرمنا من الأرض".

وواصل: "سوف أبدأ في معرفة أرقام الدعم الخاص بالجماهير بعد مرور شهر كامل من فتح الحساب، والجماهير هم من طلبوا فتح الحساب، وما شجعنا هو أن الجمهور لا يدخل المدرجات منذ 10 سنوات، وبالتالي وافقنا على التجربة، والحكم على نجاحها يحتاج شهر على الأقل، ولا أقييم التجربة لأني متأكد من نجاحها ومتأكد من دعم الجماهير للزمالك لأنهم هم من صنعوا اسمنا جميعًا".