الزمالك: نفاوض لاعبين آخرين للتجديد.. وعقد ساسي معنا لم ينته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك أن التجديد لمحمود حمدي "الونش" هو بداية للمفاوضات الدائرة حاليًا مع 3 لاعبين، قائلًا أنهم ينتظرون عودة فرجاني ساسي من أجل الحديث معه.

وقال لبيب في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "بدأنا مفاوضات التجديد مع 3 لاعبين وأولهم هو محمود حمدي الونش، وهو لاعب في غاية الاحترام والتقدير لموقف النادي، وبالتالي النادي قام بتقديره".

وتابع: "لا استطيع الكشف عن اسم باقي اللاعبين في الوقت الحالي لأننا لا نعلن عن أي اتفاق للتجديد إلا بعد اتمام الأمر بشكل رسمي".

وانتقل للحديث عن موقف فرجاني ساسي، قائلًا: "ساسي مازال لاعب في الزمالك ونفخر بوجوده في الزمالك لكن منذ أن أصدرت البيان فلا يوجد أي اتصال معه أو وكيله، وبالتالي نحن أيضًا نرحب بعودته والجلوس معه من أجل التفاوض حول البقاء مع الفريق".

وأضاف: "نحن ننتظر عودة فرجاني ساسي وعندما يعود سوف نجلس من أجل مناقشة كافة الأمور، لكننا نفخر بوجود فرجاني ساسي بكل تأكيد".

وانتقل للحديث عن التجديد لأشرف بنشرقي: "لا أتحدث عن لاعب بعينه، أنا كل اهتمامي مرتبط بتجديد عقد أي لاعب حان وقت التجديد له ليس لاعب بعينه ولا أي شيء يميز لاعب على أخر في اهتمامنا به".