الرجاء يفرض التعادل على بيراميدز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

فرض نادي الرجاء المغربي التعادل السلبي على بيراميدز المصري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بالمباراة التي أقيمت على ملعب 30 يونيو ضمن مباريات اليوم الأحد 20-6-2021.

وتصب هذه النتيجة في مصلحة نادي الرجاء الذي سيستقبل بيراميدز على ملعبه المركب الرياضي محمد الخامس يوم الأحد القادم 27 يونيو الجاري.

وأثبت نادي الرجاء علو كعبه على بيراميدز فى مناسبتين من النسخة الحالية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لحساب دور المجموعات، حيث استطاع النسور الخضر ان يحققوا الفوز فى لقاء الذهاب فى المغرب بنتيجة (2-0)، وفى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثية نظيفة.

دخل بيراميدز المباراة بالتشكيلة التالية: أحمد الشناوي – أحمد سامي – أسامة جلال – أحمد فتحي – محمد حمدي – نبيل عماد “دونجا” – عبد الله السعيد – عمر جابر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – إيريك تراوري.

فيما جاء التشكيل الأساسي لنادي الرجاء كالآتي: أنس الزنيتي – عمر بوطيب – إلياس حداد – مروان هدهودي – محمد سبول – عمر العرجون – زكريا الوردي – فابريس نجوما – سفيان رحيمي – محمود بنحليب – بين مالانجو.

وانطلقت صافرة بداية مباراة بيراميدز والرجاء اليوم من الحكم البوروندي “باسيفيك ندابيهاوينيمانا” فى تمام 19:00 بتوقيت جرينتش، الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

السيطرة لبيراميدز، والفاعلية للرجاء

سيطر نادي بيراميدز على الكرة معظم فترات الشوط الأول ولكنه فشل في تهديد مرمى نادي الرجاء سوى في مرة واحدة، بينما ظهر النسور الخُضر في الدقيقة العاشرة بتسديدة قوية عن طريق سفيان رحيمي تصدى لها أحمد الشناوي بصعوبة.

وأهدر سفيان رحيمي هدف محقق للرجاء بعد إنفراد كامل بمرمى بيراميدز عند الدقيقة (24) أنهاه بتسديدة قوية وجدت الحارس أحمد الشناوي الذي تمكن من إبعادها ببراعة إلى ركلة ركنية.

واخيرًا تحولت سيطرة بيراميدز السلبية إلى إيجابية في الدقيقة (39) عندما أنطلق محمد حمدي من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيم عادل بتسديدة مباشرة كادت تسكن الشباك لولا أن إصطدمت بقدم عمر العرجون وتحولت إلى ركلة ركنية.

الرجاء يفرط في الانتصار

جاءت بداية الشوط الثانية هادئة كما الحال في الشوط الأول، حتى سنحت للرجاء فرصة خطف الانتصار في الدقيقة (67) حينما اخطأ الحارس أحمد الشناوي في الإمساك بالكرة لتذهب إلى سفيان رحيمي في مواجهة الشباك داخل منطقة الست ياردات ليسدد كرة أبعدها المدافع علي جبر وهي في طريقها إلى الشباك.

وجاء رد بيراميدز متأخرًا للغاية ففي الدقيقة (86) انطلق رمضان صبحي بالكرة من الجهة اليسرى واقتحم منطقة الجزاء بعدما تلاعب بالدفاع ومرر كرة على طبق من فضة إلى عبدالله السعيد الذي سدد كرة قوية أنقذها المدافع محمد سبول.

ولم تسفر الدقائق المتبقية عن أي جديد يذكر ليعلن الحكم ندابيهاوينيمانا نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين بيراميدز والرجاء ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب بالدار البيضاء في المغرب.