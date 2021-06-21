الامارات | مؤسسة «اصنع حياتك» تكرّم الفارس سالم ملهوف

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة «اصنع حياتك» تكرّم الفارس سالم ملهوف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت مؤسسة «اصنع حياتك لتنمية الشباب» الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، بمنحه درع «الحُر»، كأول جائزة لها بعد انطلاقتها، وذلك بعد تربعه على عرش بطولات المنطقة والعالم في سباقات القدرة، ومنها حصوله أخيراً على بطولة العالم للقدرة في إيطاليا.

جاء ذلك، خلال لقاء لمسؤولي المؤسسة مع البطل سالم، بحضور والده حمد ملهوف، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «اصنع حياتك»، أحمد الريسي، حيث شملت فعاليات التكريم لقاءً إعلامياً مع البطل سالم، والتعرف إلى قصته الملهمة.

من جانبه، أعرب البطل الكتبي عن بالغ تقديره لمؤسسة «اصنع حياتك» على منحه أول درع للمؤسسة كنموذج للشاب الريادي، مؤكداً أنها جائزة مهمة لتحفيز الشباب على تحقيق البطولات والإنجازات الوطنية والعالمية.

وأشار إلى أنه استلهم روح الإنجاز من قادة الوطن، بجانب استعداده لفعل أي شيء من أجل فرحة والده وعائلته، ما جعله يمضى في طريقه بالتحدي والمثابرة، حتى حقق ما حلم به بحصد بطولة العالم لمنافسات القدرة، مضيفاً أن الوطن يشعره دائماً بالراحة، على غير ما يشعر به من وحدة ووحشة حين يكون بعيداً عن داره.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «اصنع حياتك»، أحمد الريسي، أن درع «الحُر» يتم منحه للنماذج الشبابية التي تتحقق فيها صفات الشاب الريادي، وهي «القدوة، والوطنية، والمبادئ والقيم، والوعي الفكري، والإيجابية، والتوازن الروحي والمادي، واستثمار الذات، والتحدي والتأثير»، موضحاً أن هذا الدرع يعد الأول من نوعه في الإمارات والشرق الأوسط لتكريم النماذج الريادية، وإبراز قصصها الملهمة.

وأضاف أن بطل الفروسية، سالم ملهوف، قد حقق صفات الشاب الريادي، التي تهتم مؤسسة «اصنع حياتك» بإبرازها وتعزيزها في المجتمع الإماراتي، والعربي، موضحاً أن اهتمام المؤسسة بهذا المجال في التنمية البشرية يأتي ضمن استراتيجيتها الجديدة من أجل إعلام يواكب تطور الإمارات ومكانتها العربية والعالمية.

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