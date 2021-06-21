الامارات | 7 نقاط فنية يحتاجها المنتخب في الدور الحاسم بتصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نقاط فنية يحتاجها المنتخب في الدور الحاسم بتصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد رياضيون سبع نقاط فنية يجب العمل عليها، خلال الفترة المقبلة، لدعم مسيرة المنتخب أثناء خوضه تصفيات المرحلة الثالثة الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وهي: الإعداد الجيد على صعيد المعسكرات، واستقرار التشكيل الأساسي مع دعمه ببعض العناصر، ومحافظة اللاعبين على أنفسهم فنياً ومعنوياً، وتعزيز الجانب الفني والبدني للاعبين، وخوض مباريات ودية مع منتخبات قوية، ومعرفة المنافسين ونقاط القوة والضعف في صفوفهم، ومراجعة أخطاء الفترة الماضية وتصحيحها.

ويترقب المنتخب الكشف عن قرعة الدور الثاني التي ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في الأول من الشهر المقبل، وستجري بنظام الاتصال المرئي.

وكان المنتخب قد تأهل إلى «الحاسم» عن جدارة بتصدره المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة.

وأكد رياضيون لـ«الإمارات اليوم» أن المرحلة المقبلة تعد في غاية الأهمية، وتتطلب تعاملاً مختلفاً عن الفترة السابقة، لأن المنتخب سيخوض مرحلة الحسم في حصد بطاقة التأهل.

النقاط الفنية الـ 7

1- الإعداد الجيد على صعيد المعسكرات.

2- استقرار التشكيل الأساسي مع دعمه ببعض العناصر.

3- محافظة اللاعبين على أنفسهم فنياً ومعنوياً.

4- تعزيز الجانبين الفني والبدني للاعبين.

5- خوض مباريات ودية مع منتخبات قوية.

6- معرفة المنافسين، ونقاط القوة والضعف في صفوفهم.

7- مراجعة أخطاء الفترة الماضية وتصحيحها.

النمر: اتحاد الكرة تسلّم تركة ثقيلة

شدّد مدرب المنتخب الأولمبي السابق، عبدالمجيد النمر، على أن المنتخب يحتاج إلى الكثير من الأمور الفنية والإدارية حتى يكمل مشواره بنجاح في الدور الحاسم، وقال «اتحاد الكرة تسلم تركة ثقيلة، خصوصاً على صعيد المنتخب الذي كان يعاني مشكلات فنية».

وتابع: «اتحاد الكرة وضع آلية عمل واضحة للمنتخب، وقد شاهدنا تغييراً تمثل في إعادة الثقة للاعبين بأنفسهم، وللجمهور بمنتخب بلده، بعدما كان مستاء خلال الفترة الماضية، بسبب النتائج المتواضعة وأصبح يتعثر أمام منتخبات كان يتفوق عليها». وأوضح: «في تقديري أن المنتخب بفضل جهود الجميع، من إدارة وجهاز فني وإداري ولاعبين وجمهور ووسائل إعلام، اجتاز المرحلة الصعبة وصعد بجدارة إلى الدور الثاني وتتبقى له المرحلة الأصعب». وأكمل النمر: «يجب تعزيز الجانب الفني والبدني للاعبين، كون أن المنتخب سيواجه منتخبات ومنافسين أقوياء يختلفون عن الذين واجههم في المرحلة السابقة».

باروت: إفرازات المرحلة السابقة كانت إيجابية

أكد مدرب منتخب الشباب وفريق الإمارات السابق، عيد باروت، أن المنتخب خلال الفترة المقبلة بحاجة إلى الاستقرار والتركيز الجيد، ومحافظة اللاعبين على أنفسهم، والإعداد القوي بالتنسيق بين لجنة المنتخبات ورابطة المحترفين، وصولاً إلى أفضل صيغة. وأضاف باروت أن إفرازات المرحلة السابقة بالنسبة للمنتخب كانت إيجابية، خصوصاً أن اللاعبين تخلصوا من ضغط المباريات مع فرقهم، وكان تركيزهم عالياً مع المنتخب وكانوا في كامل الجاهزية، لكن لو كان تركيز اللاعبين مشتتاً بين الدوري والكأس والمنتخب لكانت نتائج المنتخب تختلف عن الوضع الحالي. وشدد باروت على أهمية قيام لجنة المنتخبات ومدرب المنتخب بالتحضير لمباريات ودية قوية.

وتابع باروت أن المنتخب حالياً استقر على تشكيلة محددة مع إمكانية تغيير لاعب أو اثنين. وأكد على أهمية مواصلة وسائل الإعلام المختلفة والجمهور في دعم المنتخب، نظراً للدور المميز الذي لعبه وصولاً لتحقيق الهدف المنشود.

خالد عبيد: أمام مارفيك فترة كافية لتجهيز المنتخب

أكد مدير فريق كرة القدم بنادي النصر سابقاً، خالد عبيد، أن المرحلة المقبلة في مسيرة المنتخب تحتاج إلى تحضير وإعداد قوي بالتنسيق بين لجنة المنتخبات ورابطة المحترفين، بما يتناسب مع أهمية المرحلة الجديدة بعدما نجح خلال المباريات الأربع التي خاضها بنسبة 95%.

وأضاف عبيد أن أمام مارفيك فترة كافية لتجهيز المنتخب بالشكل المطلوب بما يلبي الطموحات، خصوصا أنه ستكون هناك خيارات كثيرة أمام المدرب.

وأشار عبيد إلى أنهم كانوا يتوقعون وجود بعض العناصر في القائمة السابقة للمنتخب، مثل خليفة الحمادي وأحمد العطاس، لكن مارفيك فاجأ الجميع باختيار عناصر أكثر جاهزية، وبالتأكيد فإن نظرة المدرب تختلف عن الآخرين من خلال معرفته ومتابعته لمستويات اللاعبين وإمكاناتهم. ورأى خالد عبيد أن اختيار اتحاد الكرة لمارفيك لتولي تدريب المنتخب كان الأخيار الأنسب.

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