الامارات | 5 مشاهد رسمت التميز في «رويال أسكوت» الملكي 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد رسمت التميز في «رويال أسكوت» الملكي 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس النسخة 310 من مهرجان «رويال أسكوت» الملكي البريطاني العريق لسباقات الخيول، في نسخة استثنائية، سجلت تميزاً على صعيد الإثارة والقوة التي شهدتها الأشواط الـ35 التي تضمنها المهرجان في أيامه الخمسة فحسب، لتتكامل الصورة في خمسة مشاهد رسمت عنوان هذا التميز في نسخة 2021، أبرزها تتويج فريق «غودولفين»، للعام الثاني على التوالي، في بطولة «ملاك الخيل»، عقب الانتصارات الباهرة التي حققتها جياد الشعار الأزرق الشهير، ثم مواصلة تألق المهر «بالاس بيير»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أكد مجدداً أحقيته بلقب أفضل جواد على العالم في العام الماضي، وزعامته على سباقات مسافة «الميل»، فضلاً عن الحضور الجماهيري الذي تجاوز 15 ألف متفرج، ونسبة فوز خيول الإمارات.

للإطلاع على المشاهد الخمسة التي رسمت التميز في «رويال أسكوت الملكي 2021»، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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