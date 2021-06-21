الامارات | عبدالله النوبي يدافع عن ألوان خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله النوبي يدافع عن ألوان خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم، في بيان صحافي، عن التعاقد مع لاعب الفجيرة السابق، عبدالله حسن النوبي، بعقد يمتد لمدة موسمين لتمثيل «النسور» في دوري الخليج العربي.

ويلعب النوبي بخط الدفاع في مركز الظهير الأيسر، ويعد صفقة فنية مهمة لما يتمتع به من إمكانات مميزة، وسبق للنوبي تمثيل المنتخب الأولمبي، كما لعب مع ناديَي شباب الأهلي وحتا، إضافة إلى الفجيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news