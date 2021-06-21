الامارات | العربي يبحث عن مواطنين ولاعب مقيم لإكمال تشكيلة الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يبحث عن مواطنين ولاعب مقيم لإكمال تشكيلة الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد إداري الفريق الأول للنادي العربي، محمود البلوشي، أن الفريق أكمل الجزء الأكبر من استعداداته لبدء التدريبات البدنية والفنية، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى «الهواة».

وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «جزئيات بسيطة وتكتمل التشكيلة التي ستبدأ التدريبات، فقد انجزنا 90% من التعاقدات وتجديد السارية منها لتأمين الاستقرار الفني تحت إشراف المدرب محمد جلبوت»، مشيراً إلى أنه تبقى التعاقد مع لاعب مقيم آخر اجنبي ولاعبين اثنين مواطنين لتكتمل التشكيلة الموسعة.

وعن موعد بدء التدريبات أكد أنها ستكون مطلع أغسطس المقبل، على الأرجح، ريثما يتم التعرف إلى الموعد الرسمي لانطلاق موسم الدرجة الأولى.

وبخصوص التجديد للاعب البرازيلي ماتيوس، المعار من الوصل، أوضح أن اللاعب لن يوجد مع العربي في الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته، وسينتقل لصفوف نادٍ آخر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news