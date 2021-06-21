الامارات | صينية تحطم 3 أرقام قياسية في افتتاح «دولية فزاع» لرفعات القوة

شكرا لقرائتكم خبر عن صينية تحطم 3 أرقام قياسية في افتتاح «دولية فزاع» لرفعات القوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الصينية لينغليغ قو ثلاثة أرقام قياسية في افتتاح النسخة 11 من بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة (كأس العالم دبي 2021)، لتنجح بطلة وزن 41 كغم في تحطيم الرقم العالمي المسجل باسم مواطنتها زهو ( 104.5 كغم)، إذ حققت (105 كغم)، لتعود وتحطم الرقم المسجل باسمها في المحاولة الثانية محققة (106 كغم)، لترفع في المحاولة الثالثة (107 كغم) في مشهد رائع، مؤكدة حضورها بقوة في دورة الألعاب البارالمبية المرتقبة في طوكيو.

وأهدى الأردني عمر قرادة العرب أول ميدالية ذهبية، فيما فازت المصرية فاطمة عمر بفضية وزن 67 كغم. ويبدأ البطل البارالمبي الإماراتي محمد خميس مشواره في البطولة صباح اليوم.

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