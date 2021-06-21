الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمم أوروبا
مقدونيا - هولندا 20.00
أوكرانيا - النمسا 20.00
روسيا - الدنمارك 23.00
فنلندا - بلجيكا 23.00
كوبا أميركا
اوروغواي - تشيلي 01.00
الأرجنتين - باراغواي 04.00
كأس العرب
الأردن - جنوب السودان 21.00
كأس العرب تحت 20
السنغال - لبنان 17.00
تونس - اليمن 17.00
السعودية - أوزبكستان 20.00
العراق - جزر القمر 20.00
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