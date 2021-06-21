شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: الونش تفهم ظروف الزمالك .. وفخورون بفرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، الشكر إلى محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك بعد تمديد عقده مع النادي حتى 2025.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية :«تم تمديد التعاقد مع محمود الونش، واللاعب تعاون معنا بشكل رائع وأشكره على تفهمه لظروف النادي»، مضيفًأ :«هناك لاعبين أخرين نسعى لتجديد التعاقد معهم ولن أفصح عن أي شيء إلا بعد إنتهاء المفاوضات مثلما حدث مع الونش».

وأشار :«فخورون بفرجاني ساسي، في الزمالك، وننتظر عودته إلى مصر في أقرب وقت لمعرفة موقفه من تجديد عقده مع النادي»، مضيفًا :«فرجاني، عقده مستمر معنا لنهاية الموسم وليس بنهاية شهر يونيو الجاري».

وأضاف :«لم نتواصل مع اللاعب أو وكيل أعماله خلال الفترة الماضية، وننتظر عودته إلى مصر، فهو مازال على ذمة النادي».