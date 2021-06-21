شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الرجاء: كنا الأقرب للفوز على بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لسعد الشابي المدير الفني لفريق نادي الرجاء المغربي إن النتيجة التي حققها فريقه في مواجهة بيراميدز بالتعادل بنتيجة سلبية، مشددا على أنها تعتبر نتيجة جيدة ولكنها صعبة للغاية خاصة وأن أي فريق بإمكانه التسجيل في مباراة الإياب بعد أسبوع في المغرب، مشددا على أن فريقه قدم مواجهة قوية للغاية وكان بإمكانه التسجيل.

وأضاف المدرب بأن فريقه أضاع ٣ فرص مؤكدة للتسجيل في المباراة خاصة عن طريق سفيان رحيمي، وفي المقابل كانت هناك فرصة واحدة فقط لبيراميدز هي الأخطر خلال الشوط الثاني، والرجاء سيعمل على نسيان نتيجة اللقاء والتركيز في مواجهة الإياب.

المدرب أكد أن اللعب بثلاثة لاعبين في خط الوسط سهل كثيرا من لعبه في اللقاء، وحاول إيقاف أجناب بيراميدز من خلال سفيان رحيمي اللاعب المتميز والذي قدم مواجهة قوية، مؤكدا أن نتيجة صفر مقابل صفر هي نتيجة جيدة لكلا الفريقين، وكل منهما لديه الفرصة من أجل العبور ويجب التسجيل من أجل الوصول للنهائي.

وشدد على أن فريقه جازف ولعب بقوة في الشوط الثاني ودفع بخمسة لاعبين من أجل خطف هدف في نهاية اللقاء ولكن في النهاية جاءت النتيجة متعادلة سلبيا وجيدة لكلا الفريقين.