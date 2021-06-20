شكرا لقرائتكم خبر عن الميداني يدعم الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد السوري عمر الميداني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، للمشاركة في تدريبات فريق، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، وذلك بعد وصوله إلى الإسكندرية صباح اليوم الأحد.

وخاض الميداني، تدريبات خفيفة، بالجري حول الملعب، قبل مباراة منتخب كفر الدوار الودية، والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.

وكان المدافع صاحب الـ27 عامًا، غاب عن مباراة مصر المقاصة الماضية، ببسب وجوده مع منتخب بلاده ومشاركته معه في مباراتي المالديف وغوام، في تصفيات كأس العالم 2022.

ويلتقي الاتحاد الاسكندري مع غزل المحلة، السبت المقبل، على ملعب المحلة، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.