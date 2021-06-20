شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب عمان يبلغ كأس العرب على حساب الصومال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن منتخب عمان من بلوغ نهائيات بطولة كأس العرب بعد الفوز على الصومال بهدفين مقابل هدف، في إطار المباريات التمهيدية.

سيطر المنتخب العماني على الكرة في معظم أوقات اللقاء وجاء الهدف الأول عن طريق اللاعب محسن الغساني في الدقيقة 12، فيما أضاف زميله يحي الحيائي هدف التعزيز عند الدقيقة 36، وأحرز أبيل جيليجي هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 55.

وسيتواجد منتخب عمان في المجموعة الأولى من البطولة المقرر انطلاقها نهاية العام الجاري، برفقة قطر والعراق والفائز من مواجهة الكويت والبحرين التمهيدية.