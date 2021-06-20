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الاتحاد السكندري يفوز على منتخب كفر الدوار وديًا

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على منتخب كفر الدوار ، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي بمنطقة سموحة.

أحرز عادل ، والسيد سالم، هدفي الفريق السكندري.

ويستعد الاتحاد السكندري يستعد لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب المحلة، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن زعيم الثغر، يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 لقاءت وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه مثلهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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