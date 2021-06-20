شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالغني يقضي «الصباحية» في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وغاب عبد الغني عن مران الزمالك أمس السبت بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب إقامة حفل زفافه أمس ليقضي الصباحية في المران

ويواجه الزمالك فريق المقاصة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في دور الـ 8 من كأس مصر على ستاد السويس الجديد.