أمم أوروبا وكوبا أمريكا اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمم أوروبا مقدونيا الشمالية وهولندا 7:00م بملعب يوهان كرويف أرينا (المجموعة C) أوكرانيا والنمسا 7:00م بملعب أرينا ناسيونالا (المجموعة C) روسيا والدنمارك 10:00م بملعب باركن ستاديون (المجموعة B) فنلندا وبلجيكا 10:00م بملعب غازبروم أرينا (المجموعة B) كوبا أمريكا فنزويلا والإكوادور 12:00 م بملعب نيلتون سانتوس الأولمبي (المجموعة B) كولومبيا وبيرو 3:00ص بملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو (المجموعة B)

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