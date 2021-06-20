شالاي قد يلحق بمواجهة ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد المجري لكرة القدم أمس الأحد احتمال جاهزية قائد المنتخب آدم شالاي لمواجهة المنتخب الألماني بكأس أمم أوروبا (يورو 2020) الأربعاء المقبل. وأضاف الاتحاد المجري أن شالاي خضع لفحوص شاملة أسفرت عن وجود أمل في جاهزيته للمشاركة. كان مهاجم نادي ماينز الألماني اضطر للخروج بعد مضي نصف ساعة على بدء مباراة فرنسا أمس الأول بعد تعرضه لضربة على الرأس. وشكا شالاي من الشعور بالدوار ما جعل المدير الفني للمنتخب نيمانيا نيكوليتش يقرر استبداله.

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