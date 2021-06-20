كانيرفا: مباراتنا أمام بلجيكا تاريخية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني للمنتخب الفنلندي لكرة القدم ماركو كانيرفا إن المباراة المقررة أمام المنتخب البلجيكي اليوم تعد أهم مباراة في تاريخ كرة القدم الفنلندية، حيث لا يزال منتخب فنلندا يمتلك فرصة التأهل لدور الـ16 بأمم أوروبا (يورو 2020).

ويلتقي المنتخبان الفنلندي والبلجيكي اليوم على ملعب استاد «جازبروم أرينا» بمدينة سان بطرسبرج الروسية في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية، والتي تشهد أيضا لقاء المنتخب الروسي مع نظيره الدنماركي على ملعب «باركن ستاديون» في كوبنهاجن.

ويتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 6 نقاط، وقد حسم تأهله لدور الـ16، ويليه منتخبا روسيا وفنلندا برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل المنتخب الدنماركي المجموعة بدون رصيد من النقاط.

واستهل المنتخب الفنلندي مبارياته بالفوز على الدنمارك 1 / 0 ثم خسر أمام روسيا 0 / 1. وقد يكون إحراز المركز الثالث كافيا للتأهل، لكنه بحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلجيكا لضمان التأهل.

وقال كانيرفا «الحلم الكبير بأيدينا. سنقدم كل ما بوسعنا من أجل تحقيقه».