الأخضر الشاب يبدأ «العربية» بلقاء أوزبكستان

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وأكمل الأخضر الشاب بقيادة مدربه الوطني صالح المحمدي جاهزيته للمشاركة في البطولة الرسمية الأولى بالنسبة للمنتخب.
ويلتقي اليوم أيضا على ملعب بتروسبورت منتخب السنغال حامل اللقب مع لبنان في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، بينما يواجه منتخب العراق نظيره جزر القمر في السابعة مساء في إطار مواجهات المجموعة الثالثة.
كما يحتضن ملعب الكلية الحربية لقاء منتخب تونس مع اليمن في الرابعة عصرا.
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