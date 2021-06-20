الأخضر الشاب يبدأ «العربية» بلقاء أوزبكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ المنتخب السعودي الشاب لكرة القدم مبارياته في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 20 عاما المقامة حاليا في مصر بتنظيم من الاتحاد العربي، بمواجهة منتخب أوزبكستان اليوم على ملعب الكلية الحربية في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وأكمل الأخضر الشاب بقيادة مدربه الوطني صالح المحمدي جاهزيته للمشاركة في البطولة الرسمية الأولى بالنسبة للمنتخب.

ويلتقي اليوم أيضا على ملعب بتروسبورت منتخب السنغال حامل اللقب مع لبنان في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، بينما يواجه منتخب العراق نظيره جزر القمر في السابعة مساء في إطار مواجهات المجموعة الثالثة.

كما يحتضن ملعب الكلية الحربية لقاء منتخب تونس مع اليمن في الرابعة عصرا.