ذهبية سعودية في القفز بالزانة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت لليوم الثالث على التوالي فعاليات البطولة العربية الـ22 لألعاب القوى للرجال والسيدات المقامة في تونس، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة من بينها المملكة. وأكد مدرب المنتخب السعودي حمود الصوعاني أن هذه المشاركة تعد إحدى المحطات المهمة للاعبين العرب للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في اليابان. وتحصل المنتخب السعودي حتى الآن على الميدالية الذهبية في القفز بالزانة، فيما ستتنافس لاعبات المنتخب اللاتي يشاركن للمرة الأولى في مثل هذه المحافل، في نهائي 400 م تتابع للسيدات ومثلها للرجال، إضافة إلى نصف نهائي 200 م للسيدات والرجال، ونهائي الوثب الثلاثي ورمي الرمح. ويشارك في هذه البطولة 4 لاعبات سعوديات في أول مشاركة رسمية لهن، وهن: ياسمين عمرو الدباغ، ورغد حسيب أبو عريش، ونورة سعود الماضي، ورؤى خالد السليماني، وذلك في مسابقات 100 م و200 م و100 م حواجز وتتابع.

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