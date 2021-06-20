الوحدة بطلا لتنس الناشئين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجت رئيسة الاتحاد السعودي للتنس أريج المطبقاني، نادي الوحدة بالمركز الأول لدوري الناشئين للتنس، والهلال بالمركز الثاني، والقارة بالمركز الثالث، في ختام المنافسات التي أقيمت على ملاعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف. وفي اللقاءين الفرديين بين الفريقين تغلب نواف السويدان (الهلال) على خالد الحسينان (الوحدة)، في حين خسر سطام معافا (الهلال) من مجتبى رمضان (الوحدة)، لتصبح النتيجة التعادل - مباراة لكل فريق - ولجأ الفريقان لمباراة زوجي لكسر التعادل، وفيها تقدم الهلال بالمجموعة الأولى بـ 6 أشواط للثنائي الهلالي نواف القاضي ونواف السويدان، مقابل 4 لثنائي الوحدة غنام الغنام ومجتبى رمضان، وبعدها تمكن ثنائي الوحدة بقلب نتيجة المباراة بالفوز بالمجموعة الثانية 7 مقابل 5 للهلال، كما فاز أيضا بالمجموعة الفاصلة 6 أشواط للوحدة مقابل 4 للهلال.



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