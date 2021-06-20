من الأقرب لاصطياد نمر الاتحاد؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدت أندية العاصمة الثلاثة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهلال بطل النسخة السابقة ووصيفه الشباب والنصر صاحب المركز السادس، رغبتها في ضم حارس مرمى فريق الاتحاد فواز القرني عقب دخوله فترة الانتقالات الحرة في الميركاتو الشتوي المقبل.

ورغم نفي اللاعب أخيرا تلقيه عروضا من هذه الأندية، إلا أن مصادر أكدت تواصل تلك الأندية مع وكيل أعماله حسن العتيبي لمعرفة إمكانية انتقال اللاعب ورغبته في ترك ناديه الاتحاد الذي يمتلك عقده حتى يناير المقبل.

وشهدت الفترة الماضية اختفاء الحارس القرني عن الظهور أساسيا بين الخشبات الثلاث في ظل تألق الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، وهو ما أبعده عن الانضمام إلى قائمة المنتخب التي شاركت في التصفيات المشتركة لكس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث أعلن الحارس رغبته في اللعب أساسيا رغم تأكيداته بأحقية جروهي في التصدي لحراسة المرمى بالاتحاد نظير تفوقه وتألقه، مبينا أن بإمكان الحارس البرازيلي الاستمرار مع الاتحاد 3 سنوات أخرى بذات التألق، وهو ما يقلل من فرص مشاركته بالفريق، فيما أعلنت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي تمسكها باللاعب.

وكان فواز القرني شن خلال حديث لبرنامج «إم بي سي في أسبوع»، هجوما على وكيل أعماله سلطان البلوي، واتهمه بخداعه وأخذه مليون ريال منه دون حق، إبان رئاسة شقيقه إبراهيم البلوي لنادي الاتحاد.