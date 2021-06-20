شكرا لقرائتكم خبر عن الحضيري: البطائح سيكون رقماً صعباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

اعتمد فريق البطائح الحادي عشر من يوليو المقبل، موعداً لانطلاقة الإعداد للموسم الجديد.

وأكد التونسي طارق الحضيري، سعادته بتدريب فريق البطائح وشكر إدارة ناديه الجديد على الثقة الكبيرة، واعتبر مدرب مصفوت والتعاون السابق، أن تجربته الجديدة مع البطائح سنكون أكثر إثارة. وقال إنه مشتاق للعمل مع إدارة طموحة وتتطلع للأفضل دائماً.

وأضاف:سأخوض مغامرة جديدة، فتدريب فريق كبير ومحط للأنظار مثل البطائح، بالتأكيد ليس مهمة سهلة، لكن لدي ثقة بنفسي وفي قدراتي، كما أثق بإدارة النادي التي لن تتوانى في توفير كل معينات النجاح.

وذكر أنه لمس من إدارة النادي رغبة وحرصاً كبيرين في تطوير الفريق، وأنه يرغب في تحقيق الشيء نفسه. وعن هدف فريقه، قال:«عند انطلاق الموسم سنتحدث أكثر عن هدف الفريق في الموسم».

ورأى الحضيري أن البطائح سيكون رقماً صعباً في دوري الأولى، آملاً أن يستمر في التطور وأن يصل إلى مبتغاه في نهاية الموسم.