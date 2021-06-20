شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية تنطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق، مساء اليوم الاثنين، في الملعب الرملي بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم فعاليات البطولة الودية الدولية لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها اتحاد كرة القدم للفترة من 21 إلى 26 يونيو الجاري بمشاركة 3 منتخبات هي الإمارات عُمان والسنغال.

واعتمدت اللجنة المنظمة جدول مباريات البطولة التي ستلعب بنظام الدوري من دورين، حيث يلتقي في اليوم الأول «الاثنين» منتخبا عُمان والسنغال، وفي يوم الثلاثاء يواجه منتخب الإمارات شقيقه المنتخب العُماني على أن يواجه منتخب السنغال يوم الأربعاء في ختام الدور الأول.

وفي يوم الخميس تنطلق مواجهات الدور الثاني، حيث يلتقي منتخبا السنغال وعُمان، ويلتقي منتخب الإمارات مع عُمان يوم الجمعة، والسنغال مع الإمارات يوم السبت في اليوم الختامي للبطولة.

وتقام جميع المباريات الساعة السادسة مساء.

وقال علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية إن البطولة تأتي في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي على دعم لعبة كرة القدم الشاطئية بالدولة بشكل أكبر، وتوفير برنامج إعداد مناسب لمنتخبنا الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تقام في روسيا خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس المقبل ممثلاً للقارة الآسيوية مع منتخبي اليابان وعمان بعد مصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتوصية لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد القاري وذلك باعتماد نتائج أفضل 8 منتخبات في النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة آسيا للكرة الشاطئية.

وأضاف البدواوي أن اتحاد الكرة يحرص على تهيئة كل الظروف المناسبة للمنتخب لتحقيق نتائج إيجابية في المحفل العالمي ومساعدة الجهاز الفني في أداء مهامه على أكمل وجه وذلك من خلال إقامة مسابقة الدوري مؤخراً التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف الفرق والأندية.

وأكد محمد المازمي مدرب منتخب الكرة الشاطئية أن البطولة مهمة بالنسبة للمنتخب كونها تشهد مشاركة المنتخب العُماني أحد المنتخبات القوية في قارة آسيا ومنتخب السنغال الذي يُقدم مستويات قوية خلال الفترة الماضية في البطولات الإفريقية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيحرص على منح الفرصة أمام أغلب العناصر الموجودة في صفوف المنتخب للوقوف على جاهزيتها الفنية والبدنية.

وقال المازمي: «تحضيراتنا للبطولة الودية بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة من خلال سلسلة من التجمعات الداخلية وأداء التدريبات اليومية في ملعب اتحاد الكرة إلى جانب معسكر خارجي أقيم في المغرب وشهد خوض مباراتين وديتين أمام المتخب المغربي».

وتضم قائمة منتخبنا 20 لاعباً هم: محمد عبدالله، هيثم محمد، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، كمال علي، هشام منتصر، علي محمد، علي حسن، وليد محمد، حسن علي، حميد جمال، حسن أحمد، أحمد عبدالرحمن، حسين علي، جمال محمد، سعيد عيد، راشد عيد، سالم عبيد وحسين حمزة.