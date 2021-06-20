22 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة.. وعودة عواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمباراة مصر للمقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب السويس الجديد.

ويتجمع اللاعبون المختارون للقائمة البيضاء في النادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا على أن يكون التحرك إلى السويس في تمام الحادية عشرة والنصف.

وتشهد قائمة المباراة عودة محمود عواد الذي غاب عن مباراة الفريق الأخيرة في الدوري لظرف طارئ تعرض له في يوم المباراة، كما يعود محمد أبو جبل لاستبعاد من جديد.

وعاد حازم إمام من جديد للزمالك بعد التعافي من الإصابة، فيما تم استبعاد اللاعب الصاعد أحمد عيد.

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي وحسام أشرف.

خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.