الزمالك يعلن انتهاء أزمة إمام عاشور مع غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

توصلت الشئون القانونية بنادي الزمالك إلى تسوية للتصالح بين إمام عاشور لاعب وسط الفريق مع نادي غزل المحلة.

وحصل نادي غزل المحلة على حكم غيابي ضد إمام عاشور للحصول على ٥٠٠ ألف جنيه من اللاعب ضمن صفقة انتقاله من المحلة إلى الزمالك.

ووفقا للتصالح سدد نادي الزمالك المبلغ لغزل المحلة على أن يخصم المبلغ من مستحقات اللاعب وهو ما أقر به اللاعب رسميا وفقا لتعليمات حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

وخاض إمام عاشور 14 مباراة بالدوري مع الزمالك هذا الموسم سجل خلالهم 4 أهداف، فيما شارك في 4 مباريات بدوري أبطال أفريقيا.

وانضم إمام عاشور للزمالك في صيف 2019 قادما من المحلة، بعد قضاء فترة إعارة مع نادي حرس الحدود.