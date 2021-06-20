الاتحاد يحقق فوزاً كبيراً على الزمالك في سلسلة نهائي دوري سوبر السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

حقق الاتحاد فوزاً كبيراً على الزمالك بنتيجة 83-56، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وسيطر الاتحاد على المباراة منذ بدايتها حيث حسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 23-14، ثم واصل تفوقه وحسم الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 15-24، لينتهي الشوط الاول بتقدم زعيم الثغر بنتيجة 38-28.

وفرض الفريق السكندري سيطرته على الفترة الثالثة التي سجل فيها لاعبوه 22 نقطة، بينما سجل لاعبي الزمالك 13 نقطة، لتصبح النتيجة الإجمالية تفوق الاتحاد بنتيجة 60-41.

وواصل حامل اللقب سيطرته في الفترة الرابعة، لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 83-56.

وبهذه النتيجة يتقدم الاتحاد في سلسلة نهائي دوري سوبر السلة في المواجهات المباشرة، ليحتاج للفوز بمباراتين من أجل الحفاظ على لقبه بصفته حامل للقب المسابقة.

بينما يحتاج الزمالك بطل افريقيا للفوز بثلاث مباريات من أجل الفوز بالبطولة المحلية.

وستقام المباراة الثانية بين الفريقين يوم الثلاثاء القادم 22 يونيو في السادسة مساء والمباراة الثالثة يوم الخميس 24 يونيو الجاري، وفي حالة اللجوء إلى مباراة رابعة ستقام يوم 26 والمباراة الخامسة يوم 28 يونيو.

وتقام سلسلة نهائي دوري سوبر السلة على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.