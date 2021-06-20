الطريق لنهائي الكونفدرالية.. بيراميدز يتعادل ويصعب مهمة العودة أمام الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سقط فريق بيراميدز،مساء اليوم الأحد، في فخ التعادل على أرضه أمام نظيره الرجاء المغربي، بدون أهداف ، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ولعب بيراميدز بتشكيل مكون من"أحمد الشناوي، محمد حمدي، أسامة جلال، أحمد سامي، أحمد فتحي، عمر جابر، دونجا، ايريك، عبدالله السعيد، رمضان صبحي، إبراهيم عادل".

تشكيل الرجاء: أنس زنيتي، عمر بوطيب، إلياس حداد، مروان هدهودي، محمد سبول، عمر العرجون، زكريا الوردي، فابريس نجوما، سفيان رحيمي، محمود بنحليب، بن مالانجو.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه عمر العرجون لاعب الرجاء المغربي في الدقيقة 21.

وأجرى المدير الفني لفريق الرجاء المغربي تبديل ثنائي بدخول عبدالاله الحافظي ومحسن متولي بدلا من محمود بنحليب و لوامبا.

وقرر مدرب بيراميدز الدفع باللاعب علي جبر بدلا من أسامة جلال في الدققة 63، ومع حلول الدقيقة 70 قرر الدفع بالثنائي محمود وادي ومحمد فاروق بدلا من ابراهيم عادل وايريك تراوري.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز، ضيفا على نظيره الرجاء المغربي في ملعب الأخير، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وليس أمامه سوى التعادل أو الفوز لضمان التأهل للمباراة النهائية.