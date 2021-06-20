"سوبر ليج لم يمت".. رئيس برشلونة يفتح النار ويعلن تطورات البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعاد خوان لابورتا فكرة إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج" للظهور مجددًا، بعدما أكد انتظاره لما أسماه بـ"الضوء الأخضر" لإشهار المسابقة رسميًا.

وأشار لابورتا في تصريحات نشرتها كافة وسائل الإعلام الإسبانية، إلى أن بعض الأندية تعرضت للضغط والتهديد من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لإعلان الانسحاب من البطولة.

وقال رئيس برشلونة: "ليفربول ومانشستر يونايتد كانا من المؤسسين الحقيقين لـ"سوبر ليج"، مشروع البطولة ما زال حيًا ولم يمت".

وأكمل: "هناك نادِ معين مملوك للدولة رفض دوري السوبر، ويستثمر أكثر من أي وقت مضى في فريقه، يا لها من صدفة أن هذا الفريق بإمكانه تقديم عرضًا مضاعفًا لراتب أحد لاعبيه!".

وأضاف: "بمجرد أن نحصل على الضوء الأخضر من المحكمة سنقوم بإعلان إنشاء المسابقة الأعظم في تاريخ الرياضة، والجميع سيسعى للانضمام إلينا".

وأردف: "لقد هددوا وضغطوا، بل وأجبروا بعض الأندية على الاعتذار ودفع الغرامات، والآن أنظروا ماذا حدث لهم، الوقت أثبت أن الحق معنا".

وأوضح: "سوبر ليج سيكون البطولة الأكثر جاذبية في العالم، وستقام بناء على أساس التضامن والجدارة الرياضية".

واستطرد: "هل شاهدتهم رد فعل الاتحاد الأوروبي؟ عليهم الدفع لنا والاعتذار، ما يقومون به هو الاحتكار وهناك عهد جديد قادم، يحتاج الأمر لبعض الوقت ولكنه سيأتي".

واختتم: "نحن في محادثات مستمرة مع الأندية التي أجبرت على الانسحاب من سوبر ليج، نعمل الآن على تغيير الشكل وتحسينه".