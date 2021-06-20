رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن رودولفو أروابارينا ، المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، مساء اليوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

واختار رودولفو أروابارينا تشكيل مكون من:

"أحمد الشناوي، محمد حمدي، أسامة جلال، أحمد سامي، أحمد فتحي، عمر جابر، دونجا، ايريك، عبدالله السعيد، رمضان صبحي، إبراهيم عادل".

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في لقاء الإياب بالمغرب ، الأحد المقبل.

ويلتقي في نفس الدور فريق شبيبة القبائل الجزائري ونظيره القطن الكاميروني، لحجز بطاقة العبور لنهائي الكونفدرالية الإفريقية.