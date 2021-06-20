إيطاليا في صدارة المجموعة.. وسويسرا يضرب تركيا وينتظر "الثوالث"

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق المنتخب الإيطالي فوزًا صعبا امام ويلز بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى باليورو، فيما حقق منتخب سويسرا الفوز على حساب تركيا بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتأهل المنتخب الإيطالي متصدرا المجموعة بـ9 نقاط، يليه ويلز بـ4 نقاط، بفارق الأهداف أمام سويسرا، فيما ودع المنتخب التركي البطولة بـ3 هزائم.

وتنتظر سويسرا موقفها من أفضل الثوالث في المجموعات الستة، حيث يتأهل أفضل 4 أصحاب المركز الثالث، وفقا لعدد التقاط.

إيطاليا وويلز:

سجل ماتيو بيسينا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، بعد كرة عرضية لعبها ماركو فيراتي من ركلة حرة، حولها بيسينا إلى داخل الشباك.

وأكمل منتخب ويلز المباراة منقوصاً منذ الدقيقة 55 من عمر اللقاء، بعد تعرض ناثان أمبادو للطرد إثر تدخله القوي على لاعب إيطاليا.

سويسرا وتركيا:

استطاع المنتخب السويسري أن يتقدم في النتيجة بالدقيقة 6 من عمر المباراة بعدما حصل هاريس سفيروفيتش على الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها أرضية تجاه الزاوية البعيد لتسكن شباك تركيا.

وعاد المنتخب السويسري لتوجيه صواريخه تجاه مرمى تركيا، وهذه المرة عن طريق شاكيري الذي سدد كرة ساحرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن المرمى بأعلى الزاوية اليمنى في الدقيقة 26.

واستطاع المنتخب التركي أن يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 62 من عمر المباراة عن طريق عرفان كافيجي بعدما صوب كرة من خارج منطقة الجزاء أتت في أعلى الزاوية اليمنى ولم يتمكن يان سومر هذه المرة من التعامل معها.

واستطاع شاكيري أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب سويسرا في الدقيقة 68 من عمر المباراة بعدما أتت لعبة مرتدة نفذت بشكل رائع ليلعبها ستيفن زبير إلى زميله الذي لم يرحم تشاكير حارس مرمى تركيا وصوب كرة يسارية رائعة من لمسة واحدة في الشباك.